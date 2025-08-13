مصافحة عابرة تضع قائد سلاح الجو الإسرائيلي في عين العاصفة (شاهد)

أثارت واقعة أمام منزل قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما صافح متظاهرة كانت تحمل لافتة كتب عليها “الحكومة آكلة الموت”، في إشارة إلى أن حكومة الاحتلال تعتاش على الحروب والقتل.

وكانت المتظاهرة ضمن وقفة احتجاجية نظمت للمطالبة بوقف الحرب، ودعم موقف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الذي دعا إلى إنهاء العمليات العسكرية في غزة.

غير إن المصافحة واللافتة أشعلتا موجة انتقادات من شخصيات يمينية، بينها عضو في حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث طالب وزير الدفاع بفتح تحقيق مع قائد سلاح الجو بدعوى تأييده لهجوم المتظاهرين على الحكومة.

استقطاب حاد

ومنذ أيام تشهد إسرائيل حالة استقطاب حاد بين المعارضة والمولاة، على خلفية خطة نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير مواطنيها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وتلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.