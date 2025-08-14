المقاومة تكشف عن عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال في غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، الخميس، عن عمليات جديدة عدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع المحاصر.

كمين مركب

وكشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ كمين مركب، صباح أمس الأربعاء، استهدف قوة إسرائيلية، في أرض البرعصي جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وتضمن الكمين، وفقا لما نشرته كتائب القسام على تلغرام، ما يلي:

استهداف قوة من جنود الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG”.

إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة صوب قنّاص تمركز داخل أحد المنازل.

استهداف ناقلتي جند إسرائيلتين بعبوتي العمل الفدائي تم وضعهما داخل قمرة القيادة.

استهداف ناقلة جند أخرى من نوع “نمر” بقذيفة “الياسين 105”.

خلال انسحاب المقاتلين من منطقة الكمين، تم استهداف منزلين تحصن بهما جنود الاحتلال بقذائف “التاندوم” و”الياسين 105″.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها أكدوا إيقاع جنود الاحتلال خلال الكمين بين قتيل وجريح.

كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا 4” وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفتي “الياسين 105” في شارع 8 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة. واستهدفت دبابة “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة “المصلبة” جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

سرايا القدس

من جهتها، كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها فجروا آليتين عسكريتين إسرائيليتين، الأربعاء، بعبوات مضادة للدروع -مزروعة مسبقا- أثناء توغلهما قرب “معصرة عاشور” ومسجد “عليين” في شارع “طوطح” بحي الزيتون شرق غزة.

كما أعلنت أنها دمرت آلية عسكرية إسرائيلية، ظهر الخميس، بتفجير عبوة (ثاقب) مزروعة مسبقا، في محيط شارع الصليب وسط مدينة خان يونس.

كتائب المجاهدين

وأعلنت كتائب المجاهدين، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، بقذيفة “سَعير”، عصر الخميس، وإصابتها بشكل مباشر شرق مدينة غزة، في منطقة المصلبة بحي الزيتون.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على نشر خسائرها في غزة، ورقابة على الحصيلة الحقيقية لعدد القتلى والجرحى في صفوف جنودها.