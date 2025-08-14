توسع استيطاني ..سموتريتش يوافق على بناء 3400 وحدة سكنية بالضفة الغربية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أنه يعتزم الموافقة على مناقصات لبناء أكثر من 3400 وحدة سكنية قرب معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة.



وقال سموتريتش في بيان: “إن الموافقة على خطط البناء تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”، على حد زعمه، مضيفًا أن هذا الإجراء يواصل الخطوات العديدة التي تتخذها إسرائيل على أرض الواقع كجزء من خطة السيادة الفعلية التي بدأت تنفيذها مع تشكيل الحكومة.

توسع استيطاني

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرحت ستة عطاءات للبناء والتوسعة لصالح مستعمرتي “أرئيل” الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، و”معاليه أدوميم” الجاثمة على أراضي محافظة القدس، بواقع 4000 وحدة استعمارية جديدة.

أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستعمار أن العطاءات الستة مقسمة إلى ثلاثة عطاءات لتوسعة الحي الجديد “أرئيل غرب”، لبناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة، وثلاثة عطاءات أخرى لتوسعة مستعمرة “معاليه أدوميم”، أضخمها العطاء رقم 320/2025 الذي يهدف لبناء 2902 وحدة استعمارية جديدة.

وأضافت الهيئة أن مخططات “معاليه أدوميم” جرى المصادقة عليها في شهر تموز الماضي، فيما تمت المصادقة على مخططات “أرئيل” في شهر أيار الماضي، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول سرعة طرح العطاءات بعد المصادقة، ويؤكد منهجية سباق الزمن التي تتبعها دولة الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الخريطة المرفقة للعطاء المخصص لـ”أرئيل غرب” تُظهر أن الموقع يبعد أكثر من كيلومترين عن مستعمرة “أرئيل”، ما يعني نية الاحتلال إقامة مستعمرة جديدة دون الإعلان عن ذلك.