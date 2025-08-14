بكاؤها هز المنصات.. طفلة جائعة في غزة حصلت على طعام فاحترقت قدماها (شاهد)

في مشهد موجع يختصر معاناة الأهالي في قطاع غزة، تجمّع عشرات الأطفال المنهكين أمام تكية خيرية على أمل الحصول على وجبة تسد رمقهم، بينما تبرز في الصورة طفلة تبكي بحرقة شديدة بعدما انسكب الطعام الساخن فأحرق قدميها وسط تزاحم وجوه منهكة وخائفة.

وأظهر المقطع طفلة تتألم جراء انسكاب الطعام التي حصلت عليه من التكية الواقعة قرب ملعب اليرموك غربي مدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر.

ويؤكد العاملون في التكية الخيرية أن الطفلة التي ظهرت تبكي لم تكن وحدها، فهناك المئات ممن ينتظرون لساعات طويلة في طوابير لا تنتهي أملا في لقمة أو شربة ماء.

وتختصر هذه اللقطات قصة أطفال يواجهون المجاعة وانعدام أدنى مقومات الحياة في ظل حصار خانق وعدوان متواصل.

وباتت تلك المشاهد تتكرر يوميًا مع اشتداد الأزمة وتفاقم نقص الغذاء والمياه، حيث أصبح الحصول على ما يسد الجوع معركة يومية يخوضها الصغار قبل الكبار.

هذا الواقع المأساوي وأصوات بكاء الصغار التي توثّقه الكاميرات، يجسد جوهر الأزمة الإنسانية في غزة ويشكل نداء استغاثة للعالم كي يتحرك، فالأطفال هنا لا يطالبون إلا بحقهم في الحياة.