قتلى وجرحى جراء انفجار غامض بإدلب في سوريا (فيديو)

قُتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون، اليوم الخميس، في انفجار مجهول السبب بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عبر قناتها على تليغرام عن وزارة الصحة “ارتقاء 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حصيلة أولية جراء الانفجار الذي وقع في محيط مدينة إدلب”.

وقبل الإعلان عن الحصيلة، قالت سانا “انفجار مجهول السبب بمحيط مدينة إدلب، وأنباء أولية عن وقوع إصابات”.

ونشرت الوكالة فيما بعد صورا لفرق الدفاع المدني أثناء عملها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض جراء الانفجار.

وقبل نحو 3 أسابيع، قتل 6 أشخاص وأصيب نحو 140 آخرون في انفجار مستودع ذخيرة وقع قرب قرية معرة مصرين بمحافظة إدلب.