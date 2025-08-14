مذيع الجزيرة مباشر يفاجئ المدير العام للصحة في غزة بسؤال عن طعامه.. وهكذا أجاب (شاهد)

خلال مقابلة مع برنامج المسائية، فاجأ مذيع الجزيرة مباشر سالم المحروقي، المدير العام لوزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش بسؤاله عن طعامه على مدار اليوم، في ظل المجاعة والوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه سكان القطاع.

في البداية، عجز الطبيب عن الرد، ثم كشف أنه على مدار شهر لم يأكل سوى الفول المدمس وبعض الخضراوات البسيطة إذا توفرت.

وقال “لم أتذكر ماذا أكلت، صباحًا أكلت فولا مدمسا كما يقول الإخوة المصريون، وهذه هي وجبتي الأساسية منذ أكثر من شهر مع بعض الطماطم وحبة خيار”.

مذيع الجزيرة مباشر يفاجئ مدير عام وزارة الصحة بغزة بسؤال حول وجبة طعام اليوم وهكذا أجاب.. pic.twitter.com/N1Zinr7z0w — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 14, 2025

وأردف “وإذا رزقنا الله بعلبة تونة فهذا فرج كبير، وأيضًا يأتي من أكل المستشفيات أرز بحجم 200 غرام، أنا لا أحب الأرز وأكتفي بالفول مع الخضار الذي يملأ المعدة على كذب، ولذلك نقول الحمد لله رب العالمين”.

الكوادر الطبية جائعة

وعند سؤال المذيع عن التغذية الموفّرة للطواقم الطبية، لفت المدير العام لوزارة الصحة بغزة إلى أنه عندما سأل بعضهم عن طعامهم، أخبروه أنهم لم يأكلوا شيئا.

وأضاف: “قلت له أرسلنا لك وجبة على مستشفى الحلو تحتوي على أرز، فأخبرني أنه أخذها لزوجته وطفله”.

ولفت البرش إلى أنه بسبب المجاعة التي يعاني منها أهالي غزة، خاصة أن الجميع جوعى، فيضطر أفراد الكوادر الطبية إلى تقديم أسرهم على أنفسهم ويعطونهم الطعام المتوفر.

ويعيش أهالي قطاع غزة إحدى أسوء الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي 2 مارس/آذار الماضي أغلق الاحتلال جميع المعابر في وجه المساعدات الإنسانية الهادفة لتخفيف المعاناة عن أهالي غزة، مما أدى إلى تفشي أمراض سوء التغذية وتسجيل وفيات، خاصة بين الأطفال والمسنّين.