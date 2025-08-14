نتنياهو يعلن 5 شروط لإنهاء الحرب على غزة (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) حدد ما سماها “5 مبادئ” لإنهاء الحرب.

وأضاف نتنياهو، في كلمة نشرها على حسابه بمنصة إكس، أن هذه “المبادئ” تتمثل في:

نزع سلاح حركة حماس. إعادة جميع الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الأحياء والأموات. نزع السلاح من كامل قطاع غزة. وضمان عدم تصنيع الأسلحة داخل القطاع، وعدم تهريب الأسلحة إليه. السيطرة الأمنية على غزة، بما في ذلك المحيط الأمني. إقامة سلطة مدنية بديلة بدون حماس أو السلطة الفلسطينية.

وتابع نتنياهو “هذه المبادئ الخمسة ستضمن أمن إسرائيل. هذا هو معنى كلمة النصر. هذا ما نعمل عليه، وعلى الجميع استيعابه”.

من جهته، علّق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطاب نتنياهو قائلا “سيدي رئيس الوزراء هذه مبادئ صحيحة وعادلة جدًا. ولكن ينقصك مبدأ مهم، وربما الأهم، وهو أنه لا توقف حتى تحقيق النصر”.

وتستمر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ678، وذلك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. واستشهد 100 فلسطيني بينهم 38 من منتظري المساعدات في غارات إسرائيلية أمس الأربعاء.