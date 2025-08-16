آلاف الإسرائيليين يتظاهرون لوقف الحرب.. وعائلات الأسرى: نتنياهو أصدر حكما بالموت (فيديو)

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في مدن عدة أبرزها تل أبيب وحيفا، للتنديد بسياسة الحكومة الإسرائيلية وللمطالبة بإبرام صفقة لوقف الحرب على غزة والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين.

وقال متظاهرون إن “جميع الإسرائيليين أصبحوا أسرى لدى حكومة إسرائيل” التي وصفوها بـ”الدموية”.

وقالت عائلات الأسرى إنهم يطالبون “الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتدخل لإعادة جميع المختطفين”، متهمين “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرب عرض الحائط بمطالبهم المستمرة”.

وأضافت العائلات في بيان لها أنها “تدعو إلى إضراب شامل في إسرائيل حتى تتم إعادة كل المختطفين”، مؤكدة أن “صرختها المقررة غدا ستذكّر الحكومة بأن الشعب يريد عودة المخطوفين”.

وتابعت “لن نصمت بعد اليوم، وندعو إلى إضراب شامل غدا في إسرائيل للضغط على حكومة نتنياهو للتوصل إلى صفقة”.

ورأت عائلات الأسرى أن “حكومة نتنياهو أصدرت حكما بالموت على المختطفين الأحياء بتوسيع العمليات العسكرية في غزة“.

في السياق، أعلنت جهات عدة انضمامها إلى الاحتجاجات التي دعت إليها عائلات الأسرى، غدا الأحد، منها نقابتا المحامين والأطباء وكبرى مكاتب المحامين ومنتدى رجال الأعمال، وجامعات إسرائيلية وأكثر من 40 شركة إسرائيلية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مدنا عدة بدأت تشهد توافد آلاف الإسرائيليين للمشاركة في المظاهرات.

وأوضحت الصحيفة أن مئات وربما آلاف الإسرائيليين سيتجمعون في ساحة باريس بالقدس، ومركز حوريف في مدينة حيفا (شمال)، ومدينة بئر السبع (جنوب)، إلى جانب مدينة نهاريا (شمال).

وأضافت أن المظاهرة الرئيسية والأكثر أهمية ستقام أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية (الكرياه) وساحة هبيما بشارع روتشيلد في تل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن كل ساحات وأماكن المظاهرات ستشهد كلمات لعائلات الأسرى المحتجزين في غزة.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإفشال مفاوضات صفقة تبادل مع حماس، لأسباب سياسية تتعلق بعدم تفكيك ائتلاف حكومته وتمسكه بالبقاء في الحكم.