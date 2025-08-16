القسام تبث مشاهد لعمليات قنص واستهداف قوات الاحتلال في غزة (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، مقطعا مصورا يوثق تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية أدت لقتل وإصابة عسكريين من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتدمير آلياته في محاور التوغل شرق مدينة غزة.

وشملت العمليات قنص جنود واستهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل، وقصف مواقع قيادة وسيطرة بقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى.

وأظهرت المشاهد التي جاءت في فيديو بثته القسام، ضمن سلسلة عمليات “حجارة داوود”، عملية “قنص جندي إسرائيلي فوق دبابة في شارع بغداد بحي الشجاعية، وقنص جندي آخر في شارع المنصور بالحي ذاته”.

كما أظهرت المشاهد أيضا “عملية قنص جندي إسرائيلي في حي التفاح، إضافة إلى استهداف قوة إسرائيلية قوامها 7 أفراد بالأسلحة الرشاشة في حي الشجاعية أمام أحد المباني”.

اللقطات أظهرت أيضا لحظات التجهيز لاستهداف “قوة للعدو الإسرائيلي كانت قد تحصنت داخل أحد المباني في شارع المنصور بحي الشجاعية”، حيث ظهر أحد مقاتلي القسام أثناء التحضير للعملية قائلاً: “بإذن الله عز وجل، الآن سيتم ضرب مبنى تحصن فيه العدو بحي الشجاعية ونعاهد الله عز وجل أننا سنقاتل، لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، حتى دحر العدو”.

وتُظهر المشاهد لحظة استهداف المبنى وسط تكبيرات المقاتلين، مع دوي إطلاق الرصاص من مدفع رشاش يحمله أحد مقاتلي القسام باتجاه جنود الاحتلال.

وبعد تنفيذ هذه العملية، تُظهر لقطات أخرى في الفيديو المنشور أحد مقاتلي القسام وهو يلقي كلمة حاملاً سلاحه الرشاش، وإلى جانبه عدد من القذائف وبندقية “الغول” المخصصة للقنص، حيث تلا أمام الكاميرا الآية القرآنية: “فَقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا”.

وعقب كلمة المقاتل، وثق الفيديو لحظات استهداف آلية إسرائيلية ودبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105”.

كما وثق الفيديو، لحظة استهداف قوات الاحتلال في شارع المنظار بحي الشجاعية، بالإضافة إلى “قصف موقع قيادة وسيطرة وتجمعات للعدو” بقذائف الهاون شرق حي التفاح، خلال الفترة الممتدة من 12 يوليو/تموز الماضي إلى 11 أغسطس/آب الجاري.

فيما لم يصدر عن جيش الاحتلال تعقيب فوري على فيديو القسام.

وتفرض إسرائيل عادة رقابة مشددة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها.