اللحظات الأولى لانفجار عبوة ناسفة في سيارة بدمشق (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) وقناة الإخبارية الرسميتان، مساء السبت، بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة قديمة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، من دون وقوع إصابات.

وأشارت وكالة “سانا” إلى سماع دوي انفجار في منطقة المزة، ويجري التحقق من طبيعته.

بينما ذكرت قناة الإخبارية السورية أن “الانفجار الذي سُمع صداه في منطقة المزة، ناتج عن انفجار عبوة ناسفة مركونة بداخل سيارة قديمة، ولا أنباء عن وقوع إصابات”، دون مزيد من التفاصيل.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.