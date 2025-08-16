المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي يدمر حي الزيتون في غزة ويهجر سكانه

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة مروعة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وذكر المرصد في بيان، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال دمرت خلال 6 أيام نحو 400 منزل بشكل كامل باستخدام طائرات حربية وروبوتات متفجرة، ما أدى إلى تهجير أكثر من 90 ألف مدني من الحي الذي يعد من أكبر أحياء غزة وأكثرها كثافة سكانية.

وأوضح المرصد أن الهجوم العسكري على حي الزيتون، الذي بدأ في 11 أغسطس/ آب الجاري، يأتي في إطار خطة معلنة من إسرائيل لفرض سيطرتها الكاملة وغير القانونية على مدينة غزة، وتهجير سكانها مع النازحين إليها من شمال القطاع، والذين يقدَّر عددهم بنحو مليون نسمة، إلى مناطق معزولة ومحدودة المساحة جنوبي قطاع غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استخدمت طائرات مسيرة صغيرة من نوع “كوادكابتر” لمحاصرة المربعات السكنية، وإجبار السكان على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، قبل أن تبدأ عملية تدمير واسعة للمنازل على نحو متسلسل، ما يؤكد أن الغاية من العملية ليست تحقيق هدف عسكري مشروع، بل استهداف مقومات الحياة الفلسطينية ودفع السكان نحو التهجير القسري.

وأضاف البيان أن العملية ترافقت مع قصف جوي وبري مكثف استهدف التجمعات السكنية ومراكز الإيواء والمساجد، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين من عائلات مختلفة، بينهم 12 فردا من عائلة أبو دف و9 من عائلة ارحيم.

استكمال جريمة الإبادة الجماعية

وأكد المرصد أن ما جرى في حي الزيتون يمثل جزءا من سياسة منظمة تهدف إلى استكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة عبر التدمير الشامل والتهجير القسري، محذرا من أن استهداف أكبر أحياء غزة يمهّد لمحو المدينة وتهجير مليون نسمة يقطنونها.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من أنّ استكمال الاحتلال عدوانه وتوسعه لإحكام السيطرة العسكرية التامة على محافظة غزة ينذر بارتكاب مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين، ويقضي نهائيا على ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية المتهالكة أصلًا.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الجرائم المتصاعدة، ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد بارتكاب مجازر جماعية غير مسبوقة في القطاع.