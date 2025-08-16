ترامب: رئيس الصين أكد لي أنه لن يغزو تايوان خلال رئاستي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أمس الجمعة، إن نظيره الصيني شي جين بينغ أخبره بأن الصين “لن تغزو تايوان” خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب “سأقول لكم، كما تعلمون، لديكم شيء مشابه جدا مع الرئيس الصيني شي وتايوان، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بأي حال من الأحوال طالما أنا هنا. سنرى”.

وتابع “قال لي الرئيس شي: لن أفعل ذلك أبدا طالما أنت رئيس”، وقلت له “حسنا، أنا أقدر ذلك”، لكنه قال أيضا “لكنني صبور جدا، والصين صبورة جدا”.

جاءت هذه التصريحات قبل اجتماع ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأشار ترامب إلى أن الصين لن تتقدم خطوة عسكرية تجاه تايوان خلال رئاسته.

القضية الأكثر أهمية وحساسية

من جهتها، وصفت السفارة الصينية في واشنطن موضوع تايوان بأنه “القضية الأكثر أهمية وحساسية” في العلاقات الأمريكية–الصينية، ودعت إلى التزام الولايات المتحدة بمبدأ الصين الواحدة، والتعامل الحكيم مع ملف تايوان للحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

كان الاتصال الهاتفي الأول المؤكد بين ترامب وشي جين بينغ في يونيو/حزيران 2025، وذكر ترامب أيضا أن شي اتصل به في إبريل/ نيسان، من دون تحديد التاريخ.

وتنظر الصين إلى تايوان التي تتمتع تايوان بحكم ذاتي وديمقراطي على أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت بإعادة التوحيد مع الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر، وتعترض تايوان بشدة على مطالبات الصين بالسيادة عليها.

وعلى الرغم من أن واشنطن هي المورد الرئيس للأسلحة والداعم الدولي لتايوان، إلا أن الولايات المتحدة، مثل معظم الدول، لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع الجزيرة.