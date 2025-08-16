“ترامب ساعد في صعودي”.. المرشح المسلم لعمدة نيويورك زهران ممداني يكشف رؤيته

اعتبر زهـران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزء من المزاج السياسي الذي ساعد على صعود حملته.

وأوضح في حوار مع مجلة تايم الأمريكية، أنه لم يكن سببًا مباشرًا في صعوده، لكنه كان جزءًا من الظروف السياسية والاجتماعية التي جعلت الناخبين في نيويورك يبحثون عن بدائل أكثر قربًا من همومهم، وهو ما استفاد منه زهران.

وأضاف أن شيئًا ما كان يحدث داخل القاعدة الانتخابية، إذ كان هناك غضب واسع من ترامب واستعداد لمنح فرصة لوجوه سياسية جديدة مثله.

ووفقًا لما نقله الحوار، فإن أجواء ما بعد الجائحة حملت شعورًا عامًا بالإرهاق الروحي، وهو أمر، كما يقول ممداني، لم تكن البرامج التقليدية قادرة على معالجته.

هذا الغضب من ترامب والرغبة في بديل سياسي أكثر قربًا من الناس شكّلا، بحسب ممداني، بيئة ملائمة لنجاح حملته الصاعدة في نيويورك.

دعم القضية الفلسطينية

وشدد ممداني في حواره مع تايم على دعمه للقضية الفلسطينية، في وقت أثارت تصريحاته السابقة جدلاً واسعاً.

وأشار إلى موقفه المؤيد لحركة المقاطعة (BDS) وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، كما اقترح إمكانية محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جرائم الحرب.

وعبّر ممداني عن رؤيته السياسية في إطار احترام حقوق الفلسطينيين ومطالبتهم بالعدالة، مع مراعاة التوازن مع المجتمع اليهودي داخل نيويورك، قائلاً إن “الهدف هو أن تكون السياسة مباشرة ومفهومة، وتخدم حياة الناس بشكل ملموس”، في إشارة إلى أسلوبه في إدارة القضايا الحساسة على المستوى المحلي.

وأكّد على موقفه السياسي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تعليقه بشأن انتفاضة الشعب الفلسطيني لم يكن استخدامًا مباشرًا لتشجيع العنف، لكنه يعكس التزامه بمراقبة حقوق الفلسطينيين والنقد المستمر لإسرائيل.

وقال المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك في الحوار، إنه لم يستخدم عبارة “انتفاضة” سابقا بغرض مضايقة شريحة ما، معتبرًا أن حظر استخدام كلمات معينة ليس من مهامه، وأنه يعي حساسية المجتمع اليهودي الذي عبر عن مخاوفه، موضحا أن أحد الحاخامات أشار إلى أن عبارة “انتفاضة” كانت تذكره بأحداث حيفا.

وشدد زهران على أن دعمه للحقوق الفلسطينية يجري ضمن إطار سياسي يحترم الجميع، وأنه لن يتراجع عن الحديث عن القضايا المهمة بالنسبة للفلسطينيين لكنه يوازن ذلك مع الحاجة إلى احترام المجتمعات الأخرى.

المساواة بين مواطني نيويورك

وأكد ممداني، من خلال مجلة تايم، أن دوره كعمدة سيكون تقديم الخدمات لجميع سكان المدينة بالتساوي، قائلاً إن وظيفته تتلخص في “تلبية احتياجات سكان المدينة والعناية بهم”.

وأفاد أن هذا الالتزام يشمل مختلف المجتمعات في نيويورك، بما فيها المجتمع اليهودي، مؤكدًا أن المواقف السياسية يجب أن تُمارس بحساسية ووعي لتأثيرها على جميع الأطراف.

وأوضح ممداني أن أي نقاش يخص فلسطين أو إسرائيل يجب أن يكون جزءاً من الحوار السياسي الأوسع الذي يركز على مصالح السكان وحياتهم اليومية.

وتظهر تصريحات ممداني لمجلة تايم أنه يسعى لتحقيق توازن بين الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وبين الحفاظ على سلامة ومصالح جميع سكان المدينة، بما في ذلك المجتمع اليهودي، مع الحرص على الاستماع إلى قادته والرد على مخاوفهم.

وأشار ممداني إلى أن حملته الانتخابية تركز على القضايا العملية واليومية للناس، مثل القدرة على تحمل تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية، وأنه يسعى لتقديم حلول ملموسة دون الابتعاد عن المبادئ التي يؤمن بها.

وجاءت تصريحات ممداني في سياق جولاته في المدينة، حيث يلتقي بمجموعات متنوعة من السكان، ويشارك في فعاليات اجتماعية وسياسية، في محاولة لطمأنة الناخبين حول قدرته على إدارة شؤون مدينة نيويورك بمهنية وشفافية.