حماس: حديث نتنياهو المتكرر عن هجوم درسدن يُترجَم على الأرض في حي الزيتون

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “العدو الصهيوني المجرم بدأ منذ قرابة الأسبوع هجوما مستمرا على الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة غزة، لا سيما في حي الزيتون”.

وفي بيان لها، اليوم السبت، عبر حسابها على منصة “تلغرام”، أشارت حماس إلى أن “الطائرات الحربية والمدفعية والروبوتات المتفجرة تعمل على تدمير ممنهج للحي”، ضمن ما وصفته بحرب “الإبادة الوحشية والمخطط الإجرامي الساعي لتدمير قطاع غزة وكل صور ووسائل الحياة فيه”.

وأضافت الحركة أن “الجرائم التي ترتكبها حكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة تُنفَّذ أمام العالم أجمع مع سبق الإصرار والإعلان”.

وأوضحت أن “حديث نتنياهو المتكرر عن هجوم درسدن يُترجَم على الأرض من خلال القصف المتواصل والمجازر وقتل وتشريد السكان جنوب غزة”، وهو ما يؤكد -وفق البيان- أننا “أمام فصل جديد ووحشي من الانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء والبنية التحتية”.

وكان نتنياهو قد قال إن الجيش الإسرائيلي كان يمكنه أن يقصف غزة بالطريقة التي قصف بها الحلفاء مدينة درسدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، لكن حكومته تتبع سياسة مختلفة تقوم على محاولة تحييد المدنيين ونقلهم من مناطق القتال قبل استهداف مواقع حركة حماس، على حد زعمه.

ووقع قصف درسدن في فبراير/شباط 1945، حين شنت القوات الجوية البريطانية والأمريكية غارات مكثفة على المدينة الألمانية التي كانت تُعَد مركزا صناعيا وعسكريا مهمّا. وأسفرت الغارات عن تدمير شبه كامل للمدينة ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتُعَد من أكثر الهجمات الجوية إثارة للجدل في الحرب العالمية الثانية بسبب حجم الدمار وعدد الضحايا المدنيين.

وأكدت حركة حماس في بيانها اليوم أن “جرائم الاحتلال الصهيوني لم تكن لتتواصل لأكثر من 22 شهرا، لولا الضوء الأخضر الذي تمنحه الإدارة الأمريكية لمجرم الحرب نتنياهو”.

ودعت حماس “الإدارة الأمريكية إلى مراجعة سياساتها التي تجعلها شريكا فعليا في حرب إبادة لن يغفر التاريخ للمسؤولين عنها”.

كما طالبت الحركة “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، والدول العربية والإسلامية، إلى مغادرة مربع الصمت والعمل على وقف جريمة الاحتلال الفاشي التي تُرتكب في مدينة غزة وعموم القطاع” وذلك بهدف تحقيق ما وصفته بحلم “إسرائيل الكبرى”.

ووجهت حماس نداءها إلى الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر “للانتفاض نصرة لغزة ورفضا لجرائم ومجازر الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء، والنزول إلى الساحات والميادين وتشكيل أكبر ضغط لوقف حرب الإبادة المستمرة في القطاع”.