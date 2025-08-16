رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو “مشكلة في حد ذاته” وحكومته تجاوزت الحدود

ذكرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُمثل “مشكلة في حد ذاته”، مؤكدة رغبتها في الاستفادة من تسلم بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل.

وقالت فريدريكسن في مقابلة مع صحيفة “يولاندس بوستن” الدنماركية إن “نتنياهو بات يُمثل مشكلة في حد ذاته”، مضيفة أن حكومته “تجاوزت الحدود”.

وأسفت زعيمة الحزب الاشتراكي-الديموقراطي للوضع الإنساني “المُروع والكارثي للغاية” في قطاع غزة، منددة كذلك بخطة جديدة لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

وأضافت “نحن من الدول الراغبة في زيادة الضغط على إسرائيل، لكننا لم نحصل بعد على دعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت رئيسة الوزراء أن الهدف هو فرض “ضغط سياسي وعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى إسرائيل ككل”، في إشارة إلى عقوبات تجارية أو في مجال الأبحاث.

وأشارت فريدريكسن التي لا تعتزم بلادها الاعتراف بدولة فلسطينية “لا نستبعد أي شيء بشكل مسبق. وكما هو الحال مع روسيا، سنصمم العقوبات بحيث تستهدف ما نعتقد أنه سيحدث أكبر تأثير”.

مشروع استيطاني وحرب إبادة

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن، يوم الخميس الماضي، انطلاق برنامج استيطاني لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل، مؤكدا أن الخطة تحظى بدعم نتنياهو.

وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن “الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، مضيفا أن “الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي”.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ستصادر آلاف الدونمات وتستثمر المليارات بهدف إدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61827 شهيدا و155275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.