رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق: يجب قتل 50 فلسطينيا مقابل كل إسرائيلي قتل في 7 أكتوبر

بثت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الجمعة، تسجيلات صوتية مسربة للجنرال أهرون حليفا، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال(أمان)، تحدث فيها عن إخفاقات المؤسستين الأمنية والسياسية خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال حليفا في التسجيلات “حقيقة أن هناك 50 ألف قتيل في غزة هي أمر ضروري ومطلوب للأجيال القادمة”.

وأضاف: “أنا قلت قبل الحرب مقابل كل شخص قُتل في 7 أكتوبر، يجب أن يموت 50 فلسطينيا، لا يهم إن كانوا أطفالا، أنا لا أتكلم من منطلق انتقام، بل من منطلق رسالة للأجيال القادمة. لا يوجد ما يمكن فعله هم بحاجة بين حين وآخر إلى نكبة ليشعروا بالثمن”.

أخفقنا في 7 أكتوبر

واعترف حليفا بمسؤوليته عن فشل 7 أكتوبر، وقال “أخفقنا في 7 أكتوبر وكان علينا أن نوفر الحماية لمواطنينا لكننا لم نفعل، هذه الكارثة الوطنية التراجيدية لها شركاء كثر في المسؤولية. على القادة أن يغادروا مناصبهم ليُفسحوا المجال لولادة جديدة”

وأضاف “الإخفاق لم يكن مجرد نتيجة لثقة زائدة أو “زهو أمني”، بل انعكاس لـ”ثقافة مؤسسية مترسخة” تقوم على قناعة بأن “إسرائيل تملك أفضل الاستخبارات في العالم، وتستطيع ردع العدو”.

انتقادات لنتنياهو والجيش

وتطرق حليفا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا: “نتنياهو جبان وفشل في الاختبار، وكل من شغل منصبا في 7 أكتوبر عليه أن يرحل ويفسح المجال لغيره”.

وأكد حليفا أن ما جرى في 7 أكتوبر “ليس حادثا عرضيا يمكن إصلاحه بتغيير شخصيات”، بل خلل بنيوي يحتاج إلى “تفكيك وإعادة بناء”.

وشبه حليفا ما جرى بكبريات المفاجآت التاريخية مثل هجوم بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة.