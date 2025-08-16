كتائب شهداء الأقصى تقصف مستوطنة “مفتاحيم” (فيديو)

عرضت “كتائب شهداء الأقصى”، اليوم السبت، مقطعا مصورا لقصف مستوطنة “مفتاحيم” في غلاف غزة “رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني”، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ويظهر المقطع عملية تجهيز الصاروخ ثم إطلاقه نحو الهدف.

وقالت كتائب شهدء الأقصى في بيان مقتضب إنها قصفت “مفتاحيم”” بصاروخ من طراز “كي إن-103”.

من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” استهداف موقع قيادة وسيطرة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على محور صلاح الدين جنوب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بعدد من قذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب القسام عن عملية مشتركة مع “سرايا القدس“، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تم خلالها دك موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في محيط مجمع المحاكم جنوب مدينة خان يونس، جنوبي القطاع بعدد من قذائف الهاون.

بدورها، أعلنت سرايا القدس قصف مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في “أرض البرعصي”، جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون النظامي (عيار 60).