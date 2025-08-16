“لن تقضي على حماس”.. باراك: هذه هي دوافع نتنياهو لمواصلة الحرب العبثية في غزة

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك هجوما جديدا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكد أن الحرب في قطاع غزة “عبثية” ولن تقضي على حركة حماس.

وقال باراك، اليوم السبت، في مقابلة على “القناة 13” الإسرائيلية إن نتنياهو يخوض حربا عبثية للتهرب من محاكمته ومن أزمة قانون الخدمة العسكرية في مواجهة “الحريديم”.

وأضاف أن نتنياهو نجح في تضليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدائرة القريبة منه، وأقنعهم بوجود خيارين فقط، هما إما الخضوع لحركة “حماس” أو استمرار العمل العسكري حتى قتل آخر مسلحيها.

وأوضح باراك أن ترامب وافق على استمرار نتنياهو في هذه الحرب العبثية لأنه لا يفهم شيئا في الأمور العسكرية.

وأشار إلى أن استمرار الحرب يُعَد أمرا جيدا بالنسبة لحركة حماس لأنها لن تقضي على الحركة، كما أن إسرائيل ستغوص أكثر في مستنقع غزة.

وأعرب باراك عن خشيته بشأن نزاهة انتخابات الكنيست المقبلة، والمقررة العام المقبل، قائلا إن نتنياهو سيفعل كل شيء لضمان فوزه بها.