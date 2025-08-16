مقاتلات أمريكية “إف-22” ترافق طائرة بوتين لدى مغادرته ألاسكا بعد القمة (فيديو)

رافقت مقاتلات أمريكية طراز إف-22 طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى مغادرته ولاية ألاسكا عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهر مقطع فيديو نشره الكرملين، اليوم السبت، أن عدة مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 حلقت على جانبي طائرة بوتين أثناء مغادرتها ألاسكا باتجاه الأراضي الروسية.

وأكدت صحيفة (The Economic Times) أن الطائرة الرئاسية الروسية المعروفة باسم “Flying Kremlin” رافقتها طائرات أمريكية من طرازي F-22 وF-35 خلال رحلتها من ألاسكا في طريقها إلى موسكو.

وعقب انتهاء القمة في ألاسكا، توجه بوتين في زيارة عمل إلى منطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال شرق روسيا، حيث التقى حاكم المنطقة فلاديسلاف كوزنيتسوف.

وعقدت أمس الجمعة قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان السعي لتحقيق السلام واستمرت قرابة 3 ساعات. وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية إلا إنها لم تتمخض عن قرارات ملموسة في أي مجال.