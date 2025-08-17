إسرائيل تعلن قصف منشأة طاقة في صنعاء باليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه قصف منشأة للطاقة تستخدمها جماعة أنصار الله في العاصمة اليمنية صنعاء، في خطوة وصفها بأنها رد على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيَّرة التي استهدفت إسرائيل خلال الأيام الماضية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن سلاح البحرية هاجم، صباح اليوم، أهدافا في اليمن.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله عن مصدر بالدفاع المدني أن العدوان استهدف مولدات الكهرباء بالمحطة، وأخرجها عن الخدمة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قواته “هاجمت أهدافا إرهابية في عمق اليمن، مستهدفة بنى تحتية للطاقة تابعة للحوثيين”، مضيفا أن الجيش “مستمر في الرد بقوة على أي تهديد من الحوثيين وفي أي منطقة يطلب منه التدخل”.

#عاجل 🔴 جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية في عمق اليمن في منطقة مدينة صنعاء ⭕️هاجم جيش الدفاع على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ إسرائيل وبعمق نحو 150 كيلومتر في عمق اليمن مستهدفًا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي الارهابي. ⭕️جاءت الغارات في ضوء همات متكررة نفذها نظام… pic.twitter.com/8nkL2yjR4y — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 17, 2025

استهداف محطة حزيز لتوليد الكهرباء

وقالت قناة المسيرة التابعة لأنصار الله إن “عدوانا استهدف محطة حزيز لتوليد الكهرباء جنوبي صنعاء”، مما أدى إلى خروج بعض المولدات عن الخدمة واندلاع حريق، وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماده.

وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد إن “العدو المجرم والمفلس لا يستهدف سوى المرافق الخدمية والأعيان المدنية”، في إشارة إلى استهداف محطة الكهرباء.

"عدوٌ مجرم ومفلس، لا يستهدف إلا المرافق الخدمية والأعيان المدنية: كهرباء، مياه…" — حزام الأسد (@hezamalasad) August 17, 2025

ويأتي القصف الإسرائيلي بعد أيام من اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن اتجاه الأراضي المحتلة، في إطار ما تقول جماعة أنصار الله إنه دعم للفلسطينيين خلال الحرب على قطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد شنتا ضربات جوية عدة على أنصار الله مطلع العام الجاري، بينما أعلنت واشنطن في مايو/أيار الماضي عن اتفاق مع الجماعة لوقف استهداف الملاحة البحرية، لكن الجماعة أكدت أن الاتفاق لم يشمل إسرائيل.