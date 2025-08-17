البرهان يصدر قرارا بشأن القوات المساندة للجيش.. هذا ما ينص عليه

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارا بشأن القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد.

وينص القرار، بحسب ما نشرته صفحة الجيش السوداني على فيسبوك، على أن تكون كل “القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة وتحمل السلاح، تحت إمرة قادة القوات المسلحة بمختلف المناطق”.

وقال الجيش السوداني في بيان إن القرار يأتي “تأكيدا على سيادة حكم القانون وإحكاما للقيادة والسيطرة”.

كما نص القرار على إخضاع القوات المساندة للجيش لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته.

ويخوض الجيش السوداني حربا مع قوات الدعم السريع، منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، وتقاتل عدة فصائل مسلحة إلى جانب الجيش تعرف بالقوات المساندة.

ويأتي القرار بالتزامن مع مرور 100 عام على إنشاء الجيش السوداني.