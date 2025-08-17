“القسام” أكدت أن الاحتلال لن يستعيده حيا.. عائلة أسير إسرائيلي تنشر تسجيلا جديدا له من غزة (فيديو)

نشرت عائلة الأسير الإسرائيلي متان تسينغاوكر تسجيلا مصورا له، اليوم الأحد، من مكان احتجازه لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وقالت إن جيش الاحتلال حصل على هذا التسجيل خلال عمله في غزة.

وقال الأسير تسينغاوكر في التسجيل الذي نشرته أسرته: “أقول لكل أقاربي وأصدقائي اخرجوا للشوارع واصنعوا ضجة وسنلتقي قريبا”.

وفي السابع من يونيو/حزيران الماضي، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن “قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مكانا يوجد فيه الأسير تسنغاوكر بقطاع غزة، وأكدت أن العدو لن يتمكن من استعادته حيا”، وذلك في بيان للكتائب بمنصة تليغرام، على لسان متحدثها أبي عبيدة.

وآنذاك، قال أبو عبيدة: “تحذير عاجل لمن يهمه الأمر، تحاصر قوات الاحتلال مكانا يتواجد فيه الأسير الصهيوني متان تسنغاوكر، ونحن نؤكد بشكل قاطع أن العدو لن يتمكن من استعادته حيا”.

وأوضح أبو عبيدة أنه في حال “قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في مقتله؛ بعد أن حافظنا على حياته مدة عام و8 شهور، وقد أعذر من أنذر”.

كما نشرت “القسام” صورة للجندي الأسير تسنغاوكر يبدو فيها على فراش وهو يخضع للعلاج. وقد كتب أسفل الصورة باللغات العبرية والإنجليزية والعربية: “لن يعود حيا”.

والدة تسنغاوكر توجه رسالة إلى “مَلَك الموت”

وبعد إعلان أبي عبيدة، أعربت عيناف تسنغاوكر والدة الجندي الإسرائيلي الأسير متان، عن غضبها وقلقها الشديدين عقب نشر صورة نجلها من داخل مقر أسره في قطاع غزة، إذ ظهر مريضا وهو على سرير لتلقي العلاج.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن عيناف، قولها: “لا أستطيع تحمل هذا الكابوس بعد الآن، (ملاك الموت) بنيامين نتنياهو يواصل التضحية بالأسرى. إنه يستخدم جيش الدفاع الإسرائيلي ليس من أجل حماية أمن إسرائيل، بل من أجل مواصلة الحرب وحماية حكومته”.

وأضافت موجهة حديثها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي: “نتنياهو، إذا لم يعد متان حيا، فيداك ستكون ملطختين بدمه”.

وختمت رسالتها بكلمات إلى نجلها الأسير قائلة: “متان، أنا أعرف حالتك، أعلم أنك وحدك ومريض في نفق مظلم. متان، حبيبي، أرجوك لا تنهَر. تمسّك أكثر قليلا، نحن نفعل كل ما بوسعنا لتحريرك”.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 38 متظاهرًا

وفي وقت سابق الأحد، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 38 متظاهرا في مناطق متفرقة من أنحاء إسرائيل خلال مشاركتهم بفعاليات الإضراب الذي دعت إليه عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس تؤدي إلى الإفراج عنهم ووقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الخاصة إن “الشرطة قمعت المتظاهرين في القدس وتل أبيب باستخدام خراطيم المياه، بعد محاولتهم إغلاق عدد من الشوارع والأنفاق والجسور”.

ونقلت عن الشرطة قولها، إن المتظاهرين أغلقوا شوارع رئيسية وأشعلوا إطارات وعطلوا حركة السير.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أولى فعاليات الإضراب الشامل بدأت بإغلاق مئات النساء المقطع الشمالي من شارع أيالون الحيوي وسط تل أبيب.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لن نجعل الحكومة تضحي بالمختطفين (الأسرى)”، وفق الهيئة.