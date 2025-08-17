إضراب شامل في إسرائيل من أجل الأسرى.. بدء الفعاليات باحتجاجات وإغلاق طرق رئيسية (شاهد)

انطلقت صباح اليوم فعاليات “إضراب الشعب” في إسرائيل الذي دعا إليه “مجلس أكتوبر” بالتعاون مع لجنة عائلات الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة، في أكبر موجة احتجاجات منذ بداية الحرب، بهدف الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إتمام صفقة التبادل.

“خطوة مفصلية”

وقالت لجنة عائلات الأسرى في بيان “ربما أخيرًا تخترق صرختنا جدران الصمت الحكومي، وتعيد للناس ما يحركهم حقًّا: المخطوفون العائدون إلى بيوتهم”.

وأوضحت أن هذا اليوم سيكون “خطوة مفصلية في مسار الضغط الشعبي على الحكومة”، وأكدت أنها ستعلن مساءً عن خطواتها القادمة ضمن ما وصفتها بـ”المعركة الأخلاقية الأهم منذ قيام إسرائيل”.

إغلاق شوارع رئيسية في تل أبيب

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بدأت الفعاليات صباحًا في تل أبيب بمسيرات ووقفات احتجاجية عند مداخل المدينة، تلتها مسيرة الأطباء بالمعاطف البيضاء نحو ميدان الأسرى، حيث من المقرر أن تقام المسيرة المركزية مساءً.

كما تنظم مظاهرات متفرقة في القدس وحيفا وبئر السبع، إضافة إلى مسيرات مركبات على الطرق الرئيسة. وتتوقع اللجنة مشاركة نحو مليون شخص، مع وصول أكثر من مئتي حافلة إلى ميدان الأسرى في ساعات النهار.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإغلاق شوارع رئيسية وإشعال إطارات في إسرائيل ضمن الإضراب الشامل الذي دعت إليه عائلات الأسرى. ولوَّح عشرات المتظاهرين بالأعلام الإسرائيلية، وأغلقوا الطريق المحيط باللطرون في وسط إسرائيل، صباح الأحد.

اتساع الإضراب

وانضم إلى الإضراب عدد واسع من الشركات الكبرى، بينها “مايكروسوفت”، “ميتا”، “ويكس” وشركة “تنوفا”، إلى جانب جامعات تل أبيب، حيفا، بار إيلان وبن غوريون، ومنظمات مهنية كاتحاد الأطباء المتخصصين ونقابة المحامين.

كما انضمت بعض السلطات المحلية مثل مجالس “رمات هنيقف” و”مرج يزرعيل” أعلنت بدورها المشاركة، في حين سمح اتحاد عمال مطار بن غوريون للعاملين بالانضمام بشكل فردي، مع التحذير من الازدحامات وتأخيرات في الوصول إلى المطار.

وشملت قائمة الداعمين كذلك عددًا من المصانع والهيئات الاقتصادية الكبرى، بينما التزمت قيادة اتحاد العمال العامة “الهستدروت” بعدم إعلان إضراب منظم، لكنها أشارت إلى دعمها المعنوي للعاملين الذين يقررون المشاركة.

ومساء أمس السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدن عدة أبرزها تل أبيب وحيفا، للتنديد بسياسة حكومة نتنياهو وللمطالبة بإبرام صفقة لوقف الحرب على غزة والإفراج عن جميع الأسرى.

والأسبوع الماضي، دعت عائلات الأسرى إلى إضراب شامل في جميع أنحاء إسرائيل الأحد المقبل، وشل مرافق الاقتصاد للمطالبة بصفقة تبادل شاملة ووقف الحرب، وذلك في أعقاب إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) خطة احتلال مدينة غزة وسط تباينات في مواقف أجهزة الأمن والجيش.