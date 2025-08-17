بصواريخ ومتفجرات جرت هندستها عكسيا.. سرايا القدس تقصف تجمعات جيش الاحتلال وتدمّر آلية عسكرية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ عدة عمليات ضد قوات جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي منشورات متتالية لها، اليوم الأحد، عبر حسابها على منصة تليغرام، قالت: “قصفنا عصر اليوم بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) تجمعات جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في شارع 5 شمال مدينة خان يونس“.

وجاء في منشور آخر: “قصفنا مغتصبة (مستوطنة) بئيري وشواكيدة في غلاف غزة بعدد من الصواريخ ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”.

وأشارت في منشور ثالث: “دمرنا أمس السبت آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة شديدة الانفجار -جرى هندستها عكسيًّا- أثناء توغلها في مربع حسن البنا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة”.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال تعقيب فوري على منشورات السرايا، حتى الآن.

ووفق تقارير دولية عديدة، تفرض إسرائيل رقابة عسكرية صارمة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها جراء ضربات فصائل المقاومة الفلسطينية، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.