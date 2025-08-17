صور حصرية للحظة استهداف طفلة بصاروخ مباشر أثناء تعبئتها المياه في جباليا (شاهد)

أظهرت مشاهد حصرية ومؤثرة حصلت عليها قناة الجزيرة لحظة استهداف قوات الاحتلال لطفلة فلسطينية بصاروخ استطلاع أثناء تعبئتها للمياه في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

في يدها جالون مياه

وبيَّنت المشاهد الصادمة الطفلة وهي تتحرك قبل القصف وفي يدها جالون مياه، كما وثقت الصور استشهادها بعد الصاروخ الذي استهدفها مباشرة.

ضربة مباشرة

وكانت الطفلة تلبي أبسط احتياجات عائلتها من شرب الماء، قبل أن يباغتها صاروخ الاحتلال، وسط تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال والمدنيين العُزل في القطاع الفلسطيني المحاصَر.

وأمس السبت، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن أكثر من 50 ألف طفل في غزة قُتلوا أو جُرحوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، داعية إسرائيل إلى “وقف هذه الحرب على الأطفال”.