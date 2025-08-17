قرار من الدعم السريع بعد تداول مقطع إطلاق نار على مدني أعزل

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر في مقطع متداول وهو يطلق الرصاص على مدني أعزل.

وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادث وقع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، وإن مطلق النار يتبع قوات الدعم السريع.

وأدانت قوات الدعم السريع الحادث في بيان على تطبيق تليغرام، معلنة “رفضها القاطع لأي سلوك يخالف القيم العسكرية والأخلاقية”.

وأكد البيان أن “لجنة تحقيق فورية قد باشرت مهامها للتأكد من تبعية المعتدي لقوات الدعم السريع من عدمه”.

وشدد البيان على أنه “إذا ثبت أن المعتدي يتبع لقواتنا (الدعم السريع) سوف تتم محاسبته فورًا” لمخالفة قانون القوات و”توجيهات القيادة بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب”.

وجدد بيان الدعم السريع “التزامها الكامل بحماية المدنيين، والتمسك الصارم بقواعد الاشتباك، والامتثال التام لأحكام القانون الدولي الإنساني”.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت تنسيقية لجان المقاومة بمدينة الفاشر، إن قوات الدعم السريع نفذت “عمليات تصفية مباشرة لعدد من المواطنين” داخل مخيم “أبو شوك” للنازحين شمالي المدينة.

وذكرت التنسيقية أن قوات الدعم السريع قامت “باعتقال عدد آخر من السكان واقتادتهم إلى جهات مجهولة دون أي معلومات عن مصيرهم حتى الآن”.