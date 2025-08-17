مقدمة برامج بريطانية: أشعر برعب شديد بعد اغتيال صحفيي الجزيرة في غزة (شاهد)

عبَّرت الصحفية العالمية كريستيان أمانبور عن استيائها الشديد بعد اغتيال 5 صحفيين من قناة الجزيرة إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم قرب مستشفى الشفاء في غزة شمالي القطاع الأسبوع الماضي.

وفي تصريح مؤثر، قالت مقدمة البرامج البريطانية “أعتقد أن الكثير منا، وخاصة في مجال عملي، شعروا بالاشمئزاز والرعب الشديدين”.

وأضافت “أنا حزينة جدًّا وغاضبة ومنزعجة من القتل المستمر للصحفيين داخل غزة، إنه أمر لا يطاق”، مؤكدة “هذا لم يعد مقبولًا بعد الآن”.

واستنكرت الصحفية البارزة غياب التحرك الدولي حيال استمرار استهداف الصحفيين وسقوط المدنيين جوعًا، متسائلة “كيف يمكنهم الاستمرار في ذلك ولا أحد يتحرك؟ وكيف يمكن للناس أن يموتوا جوعًا ولا يوجد أي تدخل إنساني فوري وواسع النطاق؟ لا أفهم هذا”.

وتعكس هذه التصريحات حجم المأساة التي يعيشها الصحفيون والمدنيون في غزة، وتعيد تسليط الضوء على خطورة الوضع الإنساني، وعلى ضرورة تدخل عاجل يضمن الحماية للمنكوبين ويضع حدًّا لاستهداف الإعلاميين.