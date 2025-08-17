ميرتس لا يعتقد أن ترامب سيهين زيلينسكي مرة أخرى وواشنطن تدعو قادة أوروبيين لحضور الاجتماع

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تفاؤله باللقاء المنتظر الإثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي.

وقال ميرتس في تصريحات لتلفزة (أر تي إل) الألمانية إنه لا يعتقد أن ترامب سيوجه أي إهانة لزيلينسكي مرة أخرى، مضيفا أن الزعماء الأوروبيين سيوجهون بعض النصائح لزيلينسكي قبل اللقاء.

في الوقت نفسه أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن عددًا من القادة الأوروبيين تلقوا دعوة لحضور اجتماع ترامب مع زيلينسكي في المكتب البيضاوي.

وقال المصدر نفسه لشبكة (سي إن إن) الأمريكية إن ترامب أبلغ القادة الأوروبيين رغبته في ترتيب قمة ثلاثية تشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب زيلينسكي، وذلك بحلول يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أنه سيبدأ ترتيبات هذه القمة فورا حال نجاح محادثاته مع الرئيس الأوكراني يوم الاثنين.

وشهد الاجتماع السابق بين زيلينسكي وترامب قبل نحو 6 أشهر مشهدا استثنائيا وغير مسبوق، في عالم الدبلوماسية المعاصر، حيث قاطع ترامب ضيفه زيلينسكي مرارا، وتساءل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عما إذا كان الرئيس الأوكراني قد أعرب عن شكره لأمريكا على مساعدتها لبلاده، ثم ألغي الجانب الأمريكي الاجتماع بشكل مفاجيء قبل أن يغادر زيلينسكي البيت الأبيض.

وقال زيلينسكي السبت إنه سوف يلتقي الرئيس الأمريكي، مضيفا أنه أجرى محادثة “طويلة وهادفة” مع ترامب بعد انتهاء قمة آلاسكا بين ترامب وبوتين، وهي القمة التي لم تسفر عن أي تقدم ملموس بخصوص اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيسان ترامب وبوتين قد عقدا قمة في مدينة أنكوراج بولاية ألاسكا، وصفا خلالها محادثاتهما بأنها “مثمرة”، لكن البيان الختامي لم يتضمن أي نتائج عملية فورية.

ويأتي اللقاء في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير/ شباط 2022، وسط تعثر الجهود الدولية لإيجاد مخرج دبلوماسي، وتزايد الدعوات الغربية لموسكو إلى وقف الحرب بشكل كامل.