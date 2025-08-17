ميلانيا ترامب تبعث رسالة مع زوجها إلى بوتين.. ماذا جاء فيها؟

اتخذت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب خطوة لافتة، بصياغة رسالة شخصية تدعو إلى إحلال السلام في أوكرانيا، وطلبت من زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسليمها مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما، الجمعة الماضية، في ولاية ألاسكا.

الرسالة، التي نُشرت لأول مرة عبر موقع “فوكس نيوز ديجيتال” قبل أن يعيد تداولها أنصار الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تذكر أوكرانيا بالاسم، لكنها ركزت على معاناة الأطفال جراء الحرب، بل حثت بوتين على تذكُّر الأطفال و”براءة تتجاوز الجغرافيا والحكومة والأيديولوجيا”.

لمسة قلم واحدة

ولم تتطرق السيدة الأمريكية الأولى إلى العنف، باستثناء إخبار بوتين بأنه يستطيع “بمفرده” استعادة “الضحكات العذبة” للأطفال المحاصرين في المعركة، مشيرة إلى أن “لمسة قلم واحدة” منه يمكن أن تغيّر مصيرهم.

وجاء في نص الرسالة المكتوبة على ورق رسمي من البيت الأبيض “بحمايتك لبراءة هؤلاء الأطفال، ستفعل أكثر من خدمة روسيا وحدها، أنت تخدم الإنسانية نفسها”.

تأتي الرسالة في ظل الاتهامات الدولية الموجهة إلى موسكو بارتكاب انتهاكات بحق الأطفال الأوكرانيين، إذ وثقت وكالة أسوشيتد برس عام 2022 عملية نقل أطفال أوكرانيين قسرا إلى روسيا، الأمر الذي دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متهمة إياه بالمسؤولية الشخصية عن عمليات خطف الأطفال من أوكرانيا.