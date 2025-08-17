نتنياهو يتحدث عن أهم شروطه لوقف العدوان على غزة (شاهد)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل بشروط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإنهاء الحرب في قطاع غزة، على حد وصفه.

وأكد أن إنهاء الصراع دون تحقيق أهداف إسرائيل، وأهمها القضاء على حركة حماس، سيضمن تكرار ما وصفه بـ “هجوم 7 أكتوبر”، على حد قوله.

وفي كلمة مصورة، اليوم الأحد، أضاف نتنياهو أن من يطالب بإنهاء الحرب حاليا دون “التخلص من حماس” إنما يعزز موقفها، ويبعد أي أمل في تحرير الأسرى الإسرائيليين، وفق زعمه.

وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات “إضراب الشعب” في إسرائيل، الذي دعا إليه “مجلس أكتوبر” بالتعاون مع لجنة عائلات الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة، في أكبر موجة احتجاجات منذ بداية الحرب، بهدف الضغط على حكومة نتنياهو من أجل إتمام صفقة التبادل.

السيطرة الأمنية شرط رئيسي

كما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل قاطع مطالب حركة حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وقال إن ذلك “سيمنحها الفرصة لإعادة ترتيب صفوفها”.

وشدَّد على أن السيطرة الأمنية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة هي أحد الشروط الأساسية لأي اتفاق مستقبلي، وهو ما ترفضه حماس.

وأكد استمرار العمليات في غزة بهدف “نزع سلاح حماس وتحييد خطرها على إسرائيل”.

استهداف اليمن وغزة ولبنان

وفي سياق متصل، أعلن نتنياهو أن القوات الإسرائيلية استهدفت مواقع في اليمن وغزة ولبنان اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه قصف منشأة للطاقة تستخدمها جماعة أنصار الله في العاصمة اليمنية صنعاء، في خطوة وصفها بأنها رد على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيَّرة التي استهدفت إسرائيل خلال الأيام الماضية.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله عن مصدر بالدفاع المدني أن العدوان استهدف مولدات الكهرباء بالمحطة، وأخرجها عن الخدمة.

كما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الوضع في لبنان، زاعما أن العمليات الإسرائيلية هناك تجري في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وأن أي خرق من جانب حزب الله سيُستهدف.