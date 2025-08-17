“نحن حجة عليكم”.. مقاوم في كتائب القسام يوجه رسالة للأمة الإسلامية وسط الاشتباكات بخان يونس (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استهداف آليات ودبابات ومواقع وتجمعات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد.

وضمن ما سمته سلسلة عمليات “حجارة داوود”، بثت القسام عبر حسابها على “تلغرام” مقطع فيديو مصحوبا بعنوان: “مشاهد من استهداف آليات العدو ودك مواقع وتحشدات العدو في محاور التوغل بمدينة خان يونس ومحور صلاح الدين جنوب القطاع”.

يبدأ المقطع بكلمة لأحد مقاتلي القسام، وهو يستعيد كلمات القائد العام الشهيد محمد الضيف في آخر ظهور مسجل له وهو يضع اللمسات الأخيرة لعملية “طوفان الأقصى“، حين ردد قوله وهو يشير إلى خريطة فلسطين: “كما أنتِ هنا مزروعٌ أنا، ولي في هذه الأرض آلافُ البُذور، ومهما حاول الطغاة قلعنا ستُنبِت البذور، أنا هنا في أرضي الحبيبة الكثيرة العطاء، ومثلها عطاءُنا نواصل الطريق لا نوقف المسير”.

يتابع المقاتل قائلاً: “رجال القسام، رجال الله، وحوش في الميادين، نحن على بعد أمتار قليلة من دبابات العدو وآلياته”.

بعد ذلك تعرض المشاهد المصورة في الفيديو “عملية تدمير دبابتين إسرائيليتين بواسطة قذيفتي “الياسين 105” وعبوة صدمية في دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس“.

وتتوالى لقطات الاشتباكات المباشرة بين مقاتلي القسام وقوات الاحتلال، قبل أن يظهر أحد المقاتلين مشيراً إلى عصابة على رأسه كتب عليها الشهادتان، قائلا: “هذه إشارة لا إله إلا الله محمد رسول الله، شرف أن تُرفع على كل جبين مسلم في هذا الكون، لأن أبناء المقاومة الفلسطينية الإسلامية الحرة المجيدة في غزة هم فقط من يرفعون لواء الإسلام العظيم”.

ويضيف المقاتل في كلمته: “نقول للأمة جمعاء، نحن حجة عليكم، لا حجة لكم، لا سامح الله من تخاذل، ولا سامح الله من ترك غزة وحدها، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

المشاهد التي تلت أظهرت “استهداف ناقلتي جند صهيونيتين قرب مسجد الكتيبة شمال خان يونس”، ثم مشاهد أخرى لدك “تحشدات ومواقع الاحتلال بواسطة قذائف الهاون وصواريخ رجوم”.

كما يوثق الفيديو مشاركة مقاتلي القسام مع مقاتلي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وألوية الناصر صلاح الدين في “قصف موقع سيطرة وتحكم للعدو الإسرائيلي”. ويُختتم المقطع بلقطات إطلاق الصواريخ في السماء.

وتفرض إسرائيل رقابة عسكرية صارمة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها جراء ضربات فصائل المقاومة الفلسطينية، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.