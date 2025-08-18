الاحتلال يحتجز وزيرا فلسطينيا ومستوطنون يعتدون على طاقمه في رام الله (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت، اليوم الاثنين، وزير الثقافة عماد حمدان والطاقم المرافق له، خلال زيارته لقرية الشباب في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله.

وسبق ذلك، اعتداء المستوطنين على طاقم الوزارة بالضرب، وعرقلة وصولهم للقرية، والاستيلاء على هواتفهم الشخصية وهوياتهم، كما تم احتجاز المدير التنفيذي لمنتدى “شارك” الشبابي بدر زماعرة، ومجموعة من شباب وفتيات “قرية الشباب”.

ونقلت (وفا) عن حمدان قوله، إن “هذه الممارسات العنجهية التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنوه لن تزيدنا إلا تحديا وإصرارا على دعم هذه المبادرات الشبابية، ومواصلة الأنشطة الثقافية، رغم كل العراقيل والتحديات التي يضعها الاحتلال”.