“الجوازات ألقيت في القمامة”.. عشرات السائحين الإسرائيليين عالقون داخل البوسنة

لايزال 47 سائحا إسرائيليا عالقين في جمهورية البوسنة والهرسك بعد أن فقدوا جوازات سفرهم ولا يستطيعون العودة إلى إسرائيل.

وبعد أن تواصلت الشركة المنظمة للرحلة مع السلطات البوسنية لتبلغ عن فقدان جوازات السفر الخاصة بالمسافرين الإسرائيليين في الرحلة، قامت السلطات بفحص كاميرات المراقبة في الفندق الذي يقيمون فيه، لتكتشف أنه تم إلقاء جوازات السفر الإسرائيلية في القمامة.

"اكتشفنا أن الجوازات ألقيت في القمامة"..

47 سائحا إسرائيليا عالقون في #البوسنة والهرسك.. لهذا السبب!

#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/hPdL8T29xc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 17, 2025

وحاول بعض السائحين الإسرائيليين البحث عن جوازات سفرهم في مكب النفايات الذي نقلت إليه أكياس القمامة من الفندق، دون جدوى، وطلبت منهم السلطات العودة للفندق.

التواصل عبر بلغراد

وقال أحد المسافرين الإسرائيليين العالقين، أنه لا توجد قنصلية إسرائيلية في البوسنة، ولا يعرف متى سيتمكن من العودة إلى إسرائيل.

وأفادت الخارجية الإسرائيلية بأنها على علم بالأمر، ويتم التواصل مع العالقين في البوسنة عبر سفارتها في بلغراد عاصمة صربيا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلا عن بعض المسافرين العالقين، أن موظفي الفندق قاموا بإلقاء جوازات السفر الإسرائيلية عن طريق الخطأ في سلة المهملات بمكتب استقبال الفندق.

وأضافت الصحيفة أنه كان من المفترض أن تعود هذه المجموعة من البوسنة إلى إسرائيل يوم السبت الماضي، لكن تم تأجيل سفرهم حتى يتم استخراج جوازات سفر جديدة لهم.

يذكر أن سراييفو عاصمة البوسنة شهدت مظاهرات حاشدة تندد بالإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة، وتطالب بفرض عقوبات على الاحتلال ووقف الحرب.