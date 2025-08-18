الرئاسة المصرية تنشر تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء قطر بشأن غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال استقباله رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على مواصلة الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن اللقاء شدد على الأهمية القصوى للتنسيق مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة ويسمح بالإفراج عن الأسرى من الجانبين.

رفض التهجير

وخلال اللقاء، جدد الرئيس المصري ورئيس الوزراء القطري رفضهما القاطع لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأشارا إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

إعادة الإعمار

كما شدد السيسي على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض في القاهرة، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.