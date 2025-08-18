سياسة|قطاع غزة

رصد التوغلات وتوثيق لحظة التفجير.. ضربة دقيقة من القسام لقوة مشاة إسرائيلية في جباليا (شاهد)

18/8/2025-|آخر تحديث: 03:31 PM (توقيت مكة)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، مشاهد مصورة من تفجير عبوتين ناسفتين أرضية و”شواظ” لاستهداف جرافة عسكرية وقوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، إضافة إلى قصف المنطقة بقذائف الهاون.

تفجير آلية عسكرية

وضمن ما سمته سلسلة عمليات “حجارة داود”، بثت القسام عبر حسابها على تليغرام مقطعا مصورا، تظهر في بدايته عناصر القسام أثناء تجهيز حشوة عبوات الشواظ بالمواد التفجيرية.

وتوالت الخطوات من تجهيز العبوات إلى زراعتها في مسار تقدم الآليات التابعة لقوات الاحتلال. وكشفت المشاهد عن بقايا جرافة عسكرية تابعة للاحتلال من النوع “D9” بعد تفجيرها.

لحظة تجهيز العبوات لاستهداف الآليات العسكرية

استهداف جنود الاحتلال

كما رصد مقاتلو القسام بعض قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع قبل لحظة إلقاء عبوة متفجرة عليهم.

قصف بالهاون

وفي نهاية المقطع ظهر مقاوم من القسام وهو يجهّز قذائف الهاون قبل قصف المنطقة.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال تعقيب على مقاطع القسام حتى الآن.

ووفق تقارير دولية عديدة، تفرض إسرائيل رقابة عسكرية صارمة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها جراء ضربات فصائل المقاومة الفلسطينية، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

المصدر: الجزيرة مباشر

