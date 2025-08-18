بيان من حماس بشأن مقترح الوسطاء ومكتب نتنياهو يعلق

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، إنها “والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قُدّم لها أمس من الوسيطين المصري والقطري”، في إشارة إلى مقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

على الجانب الآخر، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن موقف إسرائيل لم يتغير، وهو “إطلاق سراح كل المخطوفين واستيفاء بقية الشروط التي حُددت لإنهاء الحرب”.

يأتي هذا في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر -لم تكشف هويتها- أن إسرائيل تسلمت رد حماس.

وأضافت أن طاقم المفاوضات يدرس رد حماس لإطلاع نتنياهو على محتواه.

من جهتها، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة نتنياهو “بإجراء مفاوضات مستمرة فورا لإطلاق سراح كل المختطفين والمختطفات من غزة”.

وقال العائلات في بيان إن “الشعب مع المخطوفين، ولن يسمح لرئيس الوزراء بنسف أي اتفاق آخر”.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، كشف مصدر مطلع على المحادثات للجزيرة عن موافقة حركة حماس على المقترح الذي قدَّمه الوسيطان القطري والمصري.

وذكر المصدر أن المقترح يتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما، يعيد خلالها الجيش الإسرائيلي التموضع لإتاحة المجال لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنه “خلال 60 يوما سيتم تبادل أسرى فلسطينيين مقابل نصف الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة”.

وقال المصدر إن هذه الخطوة بداية الطريق للحل الشامل، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأضاف المصدر أن “هذه أفضل الخيارات لحماية سكان قطاع غزة من التصعيد الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية”.