ترامب يرهن عودة الأسرى الإسرائيليين في غزة بشرط مصيري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن عودة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بـ “تدمير” حركة حماس.

وفي منشور له على منصة “تروث سوشيال” التي يملكها، أضاف ترامب: “لن نرى عودة الأسرى المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها. كلما أسرعنا في ذلك، زادت فرص النجاح”.

ونسب ترامب إلى نفسه النجاح في إطلاق سراح مئات الأسرى وإعادتهم إلى أمريكا وإسرائيل، وإنهاء العديد من الحروب في وقت قصير، على حد قوله.

في السياق، نقلت الجزيرة عن مصدر في حماس قوله، إن الحركة أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترحهم الجديد الذي قُدم بالأمس بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

يذكر أن حماس أعلنت مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفل.