ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني.. هذه أبرز مخرجات الاجتماع (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يعتقد بأن هناك تقدما يحرز فيما يتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وإنه من الممكن أن يفضي اجتماعه الذي عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى نتائج إيجابية.

وجدد ترامب خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض رغبته في عقد قمة ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية في حال “سار كل شيء على ما يرام”، قائلا: “سنعقد اجتماعا. اعتقد أنه في حال سار كل شيء على ما يرام، سنعقد قمة ثلاثية، وأعتقد أنه عند حصول ذلك، ستتوفر فرصة معقولة لإنهاء الحرب”.

وشكر زيلينسكي ترامب على استضافته للقاء سيشارك فيه لاحقا قادة أوروبيون، بعد أيام من قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: “شكرا على المبادرة، والشكر الجزيل لك على جهودك، جهودك الشخصية لوقف القتل ووقف هذه الحرب”.

وفيما يلي أبرز تصريحات ترامب:

تشرفنا بحضور زيلينسكي واعتقد أننا نحرز تقدما

هناك احتمال بخروج نتائج من اجتماع بوتين

إذا مضى كل شيء على ما يرام فسنعقد اجتماعا ثلاثيا

لم نصل إلى نهاية الطريق بعد

أعتقد أن بوتين يريد إنهاء الحرب

أوروبا ستكون خط الدفاع الأول لأوكرانيا ولكننا سنشارك فيها أيضا

الولايات المتحدة ستكون ضالعة في أمن أوكرانيا مستقبلا

سأعمل مع أوكرانيا والجميع لضمان سلام دائم

سأعمل مع روسيا وأوكرانيا وسيكون هناك كثير من الدعم بشأن الأمن.

لا أعتقد أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار

يمكننا التوصل لاتفاق نستهدف خلاله تحقيق السلام في ظل استمرار القتال.

