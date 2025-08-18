“حماس قوة سياسية منتخبة”.. تفاعل لافت مع تصريحات فرانشيسكا ألبانيز (شاهد)

قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليست جماعة من القتلة المتعطشين للدماء أو المقاتلين المدججين بالسلاح، مشيرة إلى أن الكثير لا يملكون فكرة حقيقية عن حركة حماس.

وأضافت في فيديو على منصة “إكس”، من حساب منظمة “يو إن ووتش”، أن حركة “حماس قوة سياسية فازت بانتخابات ديمقراطية عام 2006. سواء أحببنا ذلك أم لا”.

وذكرت المقررة الأممية أن تلك الانتخابات وصفت بأنها “أكثر انتخابات ديمقراطية (في فلسطين)”.

وتابعت “حماس أنشأت نظاما يشمل المدارس والمرافق العامة والمستشفيات. لقد كانت ببساطة ما نسميه السلطة، وفنيا نسميه سلطة الأمر الواقع”.

وأثارت تصريحات المقررة الأممية، الكثير من الردود التي رصدها برنامج هاشتاج على الجزيرة مباشر.

ورغم أن ألبانيز تلقت هجوما حادا على مواقع التواصل من داعمي إسرائيل، فقد كان هناك مؤيدون لما تطرحه المقررة الأممية.

فقد قالت الأكاديمية لوسي ماك-نيس، إن الناس لا يفكرون بأنفسهم ولا يأخذون الوقت الكافي لمعرفة القصة كاملة لأن تشويه سمعة الآخرين يشعرهم بالتفوق.

واعتبر بيتر كومبيس أن حركة حماس “منظمة شرعية عسكريا وسياسيا وتمثل الفلسطينيين وتقاوم المحتل العنصري”، معلنا تأييده لحماس.

في المقابل، انتقد باتريك جي تصريحات فرانشيسكا ألبانيز، وزعم أن الأمم المتحدة ستفقد شرعيتها “إذا لم تسمِّ المنظمات الإرهابية باسمها”، في إشارة إلى حماس.