“حماس قوة سياسية منتخبة”.. تفاعل لافت مع تصريحات فرانشيسكا ألبانيز (شاهد)
قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليست جماعة من القتلة المتعطشين للدماء أو المقاتلين المدججين بالسلاح، مشيرة إلى أن الكثير لا يملكون فكرة حقيقية عن حركة حماس.
وأضافت في فيديو على منصة “إكس”، من حساب منظمة “يو إن ووتش”، أن حركة “حماس قوة سياسية فازت بانتخابات ديمقراطية عام 2006. سواء أحببنا ذلك أم لا”.
اقرأ أيضاlist of 4 items
واشنطن توقف تأشيرات القادمين من غزة والخارجية تعيد تقييم الموقف
نتنياهو: “المظاهرات ستجبر إسرائيل على خوض حرب بلا نهاية” وسموتريتش يعتبرها “سامة”
عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب.. وعائلات الأسرى ترد على سموتريتش (فيديو)
وذكرت المقررة الأممية أن تلك الانتخابات وصفت بأنها “أكثر انتخابات ديمقراطية (في فلسطين)”.
وتابعت “حماس أنشأت نظاما يشمل المدارس والمرافق العامة والمستشفيات. لقد كانت ببساطة ما نسميه السلطة، وفنيا نسميه سلطة الأمر الواقع”.
وأثارت تصريحات المقررة الأممية، الكثير من الردود التي رصدها برنامج هاشتاج على الجزيرة مباشر.
فرانشيسكا ألبانيز: لا تصدقوا كل شيء.. حـ.ـماس حركة سياسية منتخبة#هاشتاج #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/LO2snbpUmG
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) August 17, 2025
ورغم أن ألبانيز تلقت هجوما حادا على مواقع التواصل من داعمي إسرائيل، فقد كان هناك مؤيدون لما تطرحه المقررة الأممية.
فقد قالت الأكاديمية لوسي ماك-نيس، إن الناس لا يفكرون بأنفسهم ولا يأخذون الوقت الكافي لمعرفة القصة كاملة لأن تشويه سمعة الآخرين يشعرهم بالتفوق.
واعتبر بيتر كومبيس أن حركة حماس “منظمة شرعية عسكريا وسياسيا وتمثل الفلسطينيين وتقاوم المحتل العنصري”، معلنا تأييده لحماس.
في المقابل، انتقد باتريك جي تصريحات فرانشيسكا ألبانيز، وزعم أن الأمم المتحدة ستفقد شرعيتها “إذا لم تسمِّ المنظمات الإرهابية باسمها”، في إشارة إلى حماس.