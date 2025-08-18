فرنسا تتوعد برد قوي.. أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب

شددت وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريح لقناة “الجزيرة مباشر” اليوم الاثنين، على أنها لم تُبلَّغ سلفا بشأن قرار إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وقالت “لم يتم إبلاغنا بقرار إغلاق قنصليتنا في القدس، وسيكون هناك رد فعل قوي”.

وأكدت باريس أن إغلاق البعثة الدبلوماسية في القدس “سيُلحق ضررا بالغا في العلاقات الثنائية مع إسرائيل“، وأشارت إلى أنها لن تتردد في الرد بقوة على هذه المستجدات، مما يمثل تصعيدا دبلوماسيا بين البلدين.

خلفية الأزمة

تأتي هذه الأزمة في سياق التوترات المتصاعدة بين فرنسا وإسرائيل، خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وبدأت إسرائيل تحركات دبلوماسية ردا على الخطوة الفرنسية، بما في ذلك إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس.

ويُعَد هذا التوتر الجديد امتدادا لحملة سياسية ضاغطة داخل إسرائيل، حيث طالب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ورئيس حزب “يشع” بإغلاق البعثة في القدس، وسط نقاشات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن خطوات الرد على ماكرون.