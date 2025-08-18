ماذا سيحدث إذا رفض حزب الله نزع سلاحه؟ مبعوث ترامب يردّ من قلب بيروت (فيديو)

قال المبعوث الأمريكي توم باراك، اليوم الاثنين، إن حزب الله “سوف يضيع على نفسه الفرصة” إذا رفض نزع سلاحه.

وأضاف باراك، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، صباح اليوم الاثنين، عقب لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن “حزب الله جزء من الشيعة، وعليه أن يعرف ما هي الخيارات المتاحة أمامه”، مشيرًا إلى أن هناك حاجة “إلى خطة اقتصادية للازدهار والتعافي وإعادة الإعمار للجميع وليس فقط في جنوب لبنان“.

ومضى قائلا إن الأمر يحتاج إلى “سلسة من الخطوات”، وأوضح “نريد مشاركة وتعاونا أكبر من إسرائيل في تنفيذ الاتفاقيات مع لبنان”.

ماذا سيحدث إذا رفض حزب الله نزع سلاحه؟

المبعوث الأمريكي توم باراك يُجيب.. pic.twitter.com/OAaXP6DGSE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2025

“ليست هناك تهديدات”

وردا على سؤال حول إمكانية تعليق المساعدات الأمريكية للبنان، إذا عجزت الحكومة عن نزع سلاح حزب الله، قال باراك “ليس هناك تهديدات”، موضحا أن “هناك مصلحة للشيعة ولبنان وإسرائيل” في هذه الخطوة.

وشدد باراك على أن “نزع سلاح حزب الله سيكون في صالح الشيعة وليس ضدهم”، وأن “الشيعة هم لبنانيون، وعملية نزع السلاح هي شأن لبناني داخلي”.

وأضاف باراك “سنشهد تقدما على كافة الأصعدة في لبنان الفترة المقبلة، والتقدم في لبنان يعني حياة أفضل لشعبه والدول المجاورة”، موضحا أننا “لا نسعى لاتفاق جديد بشأن لبنان بل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

هل تعكس الغارات المتكررة على لبنان رفضا إسرائيليا للمقترح الأمريكي؟

المبعوث الأمريكي توم باراك يُجيب.. pic.twitter.com/senIlNMaAr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2025

“لا يوجد مقترح أمريكي لإسرائيل”

وردا على سؤال حول رفض إسرائيل للمقترح الأمريكي، بدليل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، قال باراك إنه “لم يكن هناك أي مقترح أمريكي لإسرائيل ولم يرفضوا شيئا”، موضحا أن “ما نقوم به أن نناقش مع الحكومة اللبنانية موقفها”.

وتحدث باراك عن انتهاكات وقف إطلاق النار في لبنان، الذي تم التوصل إليه في 27 شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلا إن “كل طرف يلوم الآخر”.

وردا على سؤال حول إمكانية انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، أجاب باراك “هذه هي الخطوة التالية بالضبط”.

وأوضح “ما كنا نفعله، قبل كل شيء، هو البحث مع الحكومة اللبنانية أولًا في موقفها، ونحن حاليا في طور البحث مع إسرائيل فيما سيكون موقفها”.

“حياة جديدة في لبنان”

وأكد باراك أنهم يسعون “إلى حياة جديدة في لبنان”، وإلى أن يعود “لؤلؤة الشرق الأوسط”.

وكلفت الحكومة اللبنانية قبل أسبوعين الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة أكد حزب الله رفضها.

ووافقت الحكومة كذلك على أهداف ورقة أمريكية، كان باراك قد حملها إلى المسؤولين في وقت سابق، تنص على بنود عدة بينها نزع سلاح الحزب.

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد اتهم، الجمعة، الحكومة بـ”تنفيذ الأمر الأمريكي الإسرائيلي” بشأن سلاح الحزب، ولو أدى ذلك “إلى حرب أهلية وفتنة داخلية”.

لكن جوزيف عون أكد، الأحد، في مقابلة تلفزيونية أن السلطات ستعمل قدر المستطاع لتجنيب لبنان أي اضطرابات داخلية أو خارجية.