مصدر للجزيرة: حماس وافقت على مقترح الوسطاء وهذه أبرز تفاصيله

قال مصدر من حركة حماس للجزيرة، اليوم الاثنين، إن الحركة أبلغت الوسطاء بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالموافقة على مقترحهم.

وأوضح المصدر أنه تم تقديم المقترح أمس الأحد.

من جهة أخرى، قال مصدر مطلع على المحادثات للجزيرة إن حماس وافقت على المقترح الذي قدَّمه الوسيطان القطري والمصري.

وذكر المصدر أن المقترح يتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما، يعيد خلالها الجيش الإسرائيلي التموضع لإتاحة المجال لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنه “خلال 60 يوما سيتم تبادل أسرى فلسطينيين مقابل نصف الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة”.

وقال المصدر إن هذه الخطوة بداية الطريق للحل الشامل، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأضاف المصدر أن “هذه أفضل الخيارات لحماية سكان قطاع غزة من التصعيد الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية”.

وضع حد للحرب

وبالتزامن، قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعرض خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت في بيان أن المباحثات شملت أيضا “الجهود المشتركة الحثيثة” في ملف الوساطة بقطاع غزة من أجل “التوصل لاتفاق يضع حدا للحرب وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، يضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى”.