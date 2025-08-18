هجوم روسي بالمسيّرات يشعل منشآت الطاقة في أوديسا.. ودماء في خاركيف (فيديو)

أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الاثنين، اندلاع حريق ضخم في منشأة للبنية التحتية للطاقة والوقود بمنطقة أوديسا جنوبي البلاد، عقب هجوم روسي ليلي بطائرات مسيّرة.

وأكدت السلطات أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات، ولم تكشف عن هوية المنشأة المستهدفة.

وفي هذا السياق، قتل 3 أشخاص بينهم طفل، وأصيب أكثر من 17 آخرين، بينهم 6 أطفال، بهجوم بطائرة مسيّرة روسية على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف.

وأوضح تيريخوف أن المدينة، القريبة من الحدود الروسية، تعرضت أيضا لقصف صاروخي باليستي أسفر عن إصابة 11 شخصا آخرين.

من جانبه، كتب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم، في منصة إكس، أن “روسيا مستمرة في قتل المدنيين رغم جهود السلام”، داعيا إلى تعزيز الوحدة والضغط عبر الأطلسي لوقف ما وصفه بـ”آلة الحرب الروسية”.

Despite all of the diplomacy and peace efforts, Russia continues to kill civilians. This is a residential building in Kharkiv. This night Russia killed at least four people here, including a child, and injured many more. Russia is a murderous war machine that Ukraine is… pic.twitter.com/xGQ6m8ow6z — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 18, 2025

زيلينسكي وقادة أوروبيون يلتقون ترامب

ويأتي ذلك بينما يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الأوروبيين، بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقبيل اللقاء، طالب زيلينسكي بتقديم ضمانات أمنية مماثلة لتلك التي يتمتع بها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حين أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن النقاشات جارية حول توفير التزامات دفاعية غربية خارج إطار الحلف.

وكان الرئيس ترامب قد التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة الماضي، وتراجع عن مطلبه السابق باشتراط وقف إطلاق النار لمحادثات السلام، مبديا استعدادًا لمناقشة اتفاق مباشر، وهو ما يلقى رفضًا من كييف التي تتمسك برفض أي تنازل عن الأراضي الأوكرانية.