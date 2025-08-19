استطلاع: تأييد ترامب عند أدنى مستوياته في ولايته الحالية

خلص استطلاع رأي لرويترز/إبسوس، أغلق أمس الاثنين، أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع القليلة الماضية ظلت عند أدنى مستوياتها في ولايته الحالية، إذ سجلت 40% وسط ضعف في التقييمات من الناخبين ذوي الأصول اللاتينية.

أجري الاستطلاع الذي استمر 6 أيام في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية مؤشرات على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة وفي الوقت الذي يشرف فيه ترامب على حملة واسعة النطاق ضد الهجرة، وذلك تزامنا مع جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ولم تتغير نسبة تأييد ترامب عن استطلاع رويترز/إبسوس في أواخر يوليو/تموز الماضي، لكنها انخفضت 7 نقاط مئوية عن الأيام الأولى لعودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي عندما كانت النسبة 47%.

Trump approval holds at 40%, lowest level of his term, Reuters/Ipsos poll finds https://t.co/eGzPiUpybK https://t.co/eGzPiUpybK — Reuters (@Reuters) August 19, 2025

تراجع تأييد اللاتين

وأظهر أحدث استطلاع أن تأييد الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية للرئيس انحسر بعد أن كانوا ممن يميلون إليه في انتخابات العام الماضي. وأيد نحو 32% منهم أداءه في البيت الأبيض، في أدنى مستويات التأييد لترامب هذا العام.

وينذر التراجع الديموغرافي من فئة كانت داعمة لترامب بصعوبات في الانتخابات المقبلة، خصوصا إذا استمرت مؤشرات سوق العمل في التراجع.

وبالتزامن مع جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عبّر أكثر من 50% من المستطلعة آراؤهم (منهم 1 من كل 5 جمهوريين) عن اعتقادهم بأن ترامب قريب جدا من روسيا.

وصلت نسبة التأييد لأداء ترامب في السيطرة على الجريمة إلى 42%، وفي السياسات المتعلقة بالهجرة إلى 43% فقط.

شمل استطلاع رويترز/إبسوس 4446 بالغا أمريكيا في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة وعلى الإنترنت، وكان هامش الخطأ نقطتين مئويتين تقريبا.