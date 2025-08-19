الأمم المتحدة: خطة إسرائيل لاحتلال غزة يجب أن تتوقف فورا (فيديو)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاستيلاء على مزيد من الأراضي في غزة، مطالبا بوقف الخطة العسكرية الإسرائيلية فورا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتأمين بقاء السكان على قيد الحياة.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة للأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي تحييه الأمم المتحدة يوم 19 أغسطس/ آب من كل عام في ذكرى مقتل 22 شخصا من العاملين في مجال الإغاثة في بغداد عام 2003.

كانت صحيفة يسرائيل هيوم قد ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “سيقدم اليوم خطته لاحتلال مدينة غزة إلى وزير الدفاع بالتزامن مع تكثيف عملياته على أطراف المدينة”.

"Last year, at least 390 aid workers were killed across the world. International law is clear: humanitarians must be respected and protected. Together, let us say in one voice: An attack on humanitarians is an attack on humanity."

– @antonioguterres#WHD2025 #ActForHumanity pic.twitter.com/m7cJaFIXmr — United Nations Geneva (@UNGeneva) August 19, 2025

1000 شهيد خلال محاولات الحصول على المساعدات

وحذرت الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي لوكالات أممية بشأن الأوضاع في غزة عقد اليوم في جنيف، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 1000 فلسطيني استشهدوا خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية من مراكز التوزيع الجديدة، بينهم 101 قرب مراكز مؤسسة غزة الإنسانية و836 أثناء سعيهم للوصول إلى الشاحنات.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن “أغلب حوادث القتل يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبها”.

إسرائيل تمنع دخول الخيام

وأشار متحدثون أمميون إلى أن كمية المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها أقل بكثير مما يجب وصوله للقطاع لتفادي المجاعة، في حين تمنع إسرائيل دخول الخيام إلى قطاع غزة منذ 5 أشهر، مما فاقم أزمة النازحين الذين يتجاوز عددهم 700 ألف شخص نزحوا أكثر من مرة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 266 شهيدًا، بينهم 112 طفلًا، وتسجيل 3 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية

وحذرت الوزارة من أن استمرار منع الإمدادات الأساسية يهدد بكارثة إنسانية غير مسبوقة.