الخارجية الأمريكية: إلغاء أكثر من 6 آلاف تأشيرة طلابية خلال العام الحالي

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت أكثر من 6000 تأشيرة دراسية بسبب تجاوز مدة الإقامة ومخالفة القانون، وبعضها بسبب “دعم الإرهاب”.

تأتي الخطوة في وقت تتبنى فيه إدارة ترامب نهجا متشددا للغاية اتجاه التأشيرات الدراسية في إطار حملتها على الهجرة مع تشديد إجراءات التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي وتوسيع نطاق هذه الإجراءات.

وأصدرت وزارة الخارجية هذا العام تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج بضرورة توخي الحذر اتجاه أي متقدمين قد تعتبرهم واشنطن معادين للولايات المتحدة أو من لهم تاريخ من النشاط السياسي.

وقال مسؤول إن نحو 4000 تأشيرة أُلغيت بسبب مخالفات قانونية ارتكبها الوافدون، كان معظمها عبارة عن اعتداءات، وشملت المخالفات الأخرى القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات والسطو.

وأضاف أن ما بين 200 و300 تأشيرة أُلغيت لأسباب تتعلق بما وصفه بـ”الإرهاب”، استنادا إلى قاعدة تنص على عدم أهلية المتقدّم إذا كان “منخرطا في أنشطة إرهابية” أو “مرتبطا بمنظمات إرهابية”.

ولم يحدد المسؤول الجماعات التي يدعمها الطلاب الذين أُلغيت تأشيراتهم.

صدام مع الجامعات

ودخل ترامب في صدام مع عدد من أبرز الجامعات الأمريكية متهما إياها بأنها “أصبحت معاقل لمعاداة السامية”، وذلك بعد احتجاجات طلابية حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في ظل الحرب على غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه ألغى تأشيرات مئات وربما آلاف الأشخاص، بينهم طلاب، بسبب انخراطهم في أنشطة وصفها بأنها تتعارض مع أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأكد مسؤولون في إدارة ترامب أن أفرادا من حاملي التأشيرات الدراسية وبطاقات الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) معرّضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم العمليات الإسرائيلية في حرب غزة، واصفين تصرفات هؤلاء الأفراد بأنها “تهديد للسياسة الخارجية الأمريكية” ومتّهمين إياهم “بالتعاطف مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)”.

وكانت طالبة تركية من جامعة توفتس قد اعتقلت في مركز لاحتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا أكثر من 6 أسابيع بعدما شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد موقف جامعتها من حرب إسرائيل على غزة. ثم أُفرج عنها بعد أن منحها قاض اتحادي إفراجا بكفالة.