سرايا القدس تبث مشاهد لقصف مستوطنتي “بئيري” و”شواكيدة” بالصواريخ (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات عدة ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وعبر قناتها على منصة تلغرام، بثت السرايا مشاهد مصورة من قصف مقاتليها لمستوطنتي “بئيري” و”شواكيدة” في غلاف غزة بالصواريخ.

وأظهرت المشاهد لحظات التجهيز لعملية القصف، حيث توثق اللقطات الميدانية استعدادات أحد مقاتلي السرايا قبل الإطلاق، وهو يقوم بحساب زاوية القصف بدقة مستخدما أدوات بدائية.

كما أعلنت السرايا مسؤوليتها عن تدمير آليتين عسكريتين إسرائيليتين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة خلال اليومين الماضيين.

وقالت السرايا في بيان إن مقاتليها “فجَّروا عبوة ناسفة شديدة الانفجار من نوع “ثاقب-خرقية”، كانت مزروعة مسبقا، مما أدى إلى تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، الأحد الماضي، قرب صالة النجوم في الحي”.

وأضاف البيان أن مقاتليها “نفذوا عملية مماثلة، حيث استهدفوا آلية عسكرية أخرى بعبوة من النوع ذاته في منطقة المصلبة بحي الزيتون”، وأشارت إلى أن مجاهديها “رصدوا عمليات إجلاء للجنود من الموقع بعد التدمير”.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على منشورات السرايا حتى هذه اللحظة.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات الفصائل الفلسطينية.