قيادي بحماس يكشف تفاصيل مقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، للجزيرة مباشر تفاصيل مقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أعلنت الحركة والفصائل الفلسطينية موافقتها عليه.

وقال النونو في لقاء مع برنامج “المسائية”، الاثنين، إن المقترح لا يختلف كثيرا عن المقترح الذي قدَّمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع.

وأضاف أن مصر وقطر قدَّمتا مقترحا يتضمن تعديلات على ثلاث نقاط كانت محور المفاوضات خلال الفترة الماضية، موضحا أن هذه النقاط تتعلق بالمساعدات وبخطوط انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وبأعداد الأسرى الذين سيُطلَق سراحهم من سجون الاحتلال.

وقال إن المقترح جاء في منتصف الطريق ما بين الموقف الذي قدمته حماس وفصائل المقاومة، والموقف الذي كان الاحتلال الإسرائيلي قد قدَّمه.

وأشار النونو إلى أن هناك حديثا عن مفاوضات تبدأ في اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق، إذا تم التوصل إليه، وبشكل متزامن مع بدء تسليم الأسرى من الجانبين، تتعلق بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي، قال مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الجانب الفلسطيني اعتاد مماطلة الجانب الإسرائيلي، لكنه أكد أن الحركة قامت بدورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني، ووافقت على المقترح الذي تعتقد أنه “يلبي ما كنا نتحدث عنه من مطالب للشعب الفلسطيني ويشكل مقدمة لإنهاء الحرب”.

وأكد النونو جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق والوصول الى وقف لإطلاق النار خلال الستين يوما كمقدمة لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ودعا الوسطاء إلى العمل من أجل الدفع باتجاه موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المقترح، معربا عن أمله في أن تكلل جهودهم بالنجاح.

وكان مصدر مطلع على المحادثات قد قال للجزيرة إن المقترح يتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما، يعيد خلالها الجيش الإسرائيلي التموضع لإتاحة المجال لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنه “خلال 60 يوما سيتم تبادل أسرى فلسطينيين مقابل نصف الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة”.

وقال المصدر إن هذه الخطوة بداية الطريق للحل الشامل، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأضاف المصدر أن “هذه أفضل الخيارات لحماية سكان قطاع غزة من التصعيد الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية”.