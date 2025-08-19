مقال في هآرتس يكشف عن “مناورات” تقوم بها حكومة الاحتلال لصرف الأنظار عن الحرب

اعتبرت صحيفة هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى عبر مبادراتها المتكررة بشأن غزة إلى تنفيذ خطط حقيقية أو قابلة للتطبيق، بل تستخدم هذه المبادرات كأدوات تشتيت تهدف إلى إرباك الرأي العام الداخلي والخارجي، وإطالة أمد الحرب عبر تحويل الأنظار عن جوهر الأزمة.

وأوضح مقال نشرته الصحيفة، الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تطرح من حين لآخر مبادرات وكأنها “خطط”، بدءًا من مشاريع التهجير السكاني، مرورًا بمبادرة “صندوق غزة الإنساني” و”المدينة الإنسانية”، وصولًا إلى سيناريو الاحتلال الكامل للقطاع.

ورأت كاتبة المقال، الناشطة الحقوقية نوا ساتّاث، أن كل خطة تمر بمراحل رسمية من نقاش حكومي ومصادقة ورصد ميزانيات، ثم تتحول إلى محور جدل شعبي وقانوني ودولي، قبل أن تنهار سريعًا ويتم استبدالها بمخطط آخر.

واعتبر المقال أن القاسم المشترك بين هذه الطروحات هو “غياب أي أساس واقعي أو قانوني لها”، فضلًا عن تجاهلها التام لقيمة حياة الفلسطينيين في غزة وتخليها عن ملف الأسرى الإسرائيليين.

وذهبت الكاتبة، إلى أن الهدف الحقيقي لهذه المبادرات، ليس تحقيقها على الأرض، وإنما استخدامها كـ”بالونات اختبار” تثير الصدمة وتستنزف جهود المعارضين، سواء في الداخل أو في المجتمع الدولي.

وأفاد مقال هآرتس، أن هذه السياسة تنتمي إلى بـ”عقيدة الصدمة” التي تستخدمها “الأنظمة التسلطية”؛ إذ تُغرق الساحة السياسية بسيل من المبادرات غير الديمقراطية، لتُربك خصومها وتُنهكهم قانونيًا وإعلاميًا ودبلوماسيًا، مانعةً إياهم من بناء مقاومة منظمة وفعالة.

وتابعت الكاتبة، بينما تُعد الجهات الحقوقية والحكومات الأجنبية ردودها على مبادرة معينة، تكون الحكومة قد تخلت عنها وانتقلت إلى مبادرة أخرى، ما يعيد خلط الأوراق ويفرض دورة جديدة من الاستنزاف.

وأضافت كاتبة المقال أن الحكومة تحافظ من خلال هذه الاستراتيجية على واجهة “صنع القرار” وكأنها تلتزم بمنطق التخطيط العسكري والمراجعة القانونية، بينما الحقيقة أن الهدف هو كسب الوقت وضمان بقاء الائتلاف الحاكم، مع استمرار الحرب التي تتفاقم خسائرها البشرية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية.

وخلص المقال إلى أن هذه المبادرات الخطيرة تساهم في “تطبيع” أفكار مدمرة مثل التهجير والتجويع، لكنها في الوقت نفسه تحجب النقاش الأهم: الحرب ذاتها.

ودعت الكاتبة الإعلام والمجتمع المدني والجمهور الدولي إلى مواجهة هذه “المناورات السياسية” بقدر الحزم نفسه الذي يوجه نحو الحرب المستمرة، والتي وصفتها بأنها “عبثية وكارثية” في آن واحد.