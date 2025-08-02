إسبانيا تنشر مشاهد لإنزال جوي لمساعدات وسط أنقاض غزة (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الإسبانية، الجمعة، صورا ومقطع فيديو لإنزال جوي لمساعدات إنسانية في غزة.

وتُظهر المشاهد من الطائرة بيوتا مدمرة وخرابا واضحا في مناطق واسعة بالقطاع. ويعرض الفيديو لحظات إسقاط صناديق المساعدات بالمظلات فوق تلك المناطق.

ومنذ أسبوع، بدأت دول عدة بإنزال مساعدات غذائية جوا.

وأعلن الجيش الأردني في بيان، الجمعة، أنه نفذ “سبعة إنزالات جوية لإيصال مساعدات إنسانية وغذائية وحليب أطفال إلى قطاع غزة بمشاركة عدد من الدول”. وشاركت طائرات عسكرية تابعة للأردن والإمارات وألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

وبلغت حمولة هذه الإنزالات نحو 57 طنا. وبلغ إجمالي الحمولة التي تم إلقاؤها منذ عودة الإنزالات الجوية قبل أسبوع نحو 148 طنا من المواد الأساسية.

✈️ Impecable trabajo del @EjercitoAire, que ha hecho posible el lanzamiento aéreo de 12 toneladas de alimentos sobre #Gaza. 🫡 Una vez más, gracias por estar ahí, al lado de quienes más lo necesitan.#EADA #Ala31 pic.twitter.com/RfqXHEn4Wx — Ministerio Defensa (@Defensagob) August 1, 2025

لكن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أكد أن المساعدات “غير كافية وغير فعالة”، داعيا إلى استئناف عمليات التسليم البري المنسقة من الأمم المتحدة.

وأكد أن ستة آلاف شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية، تنتظر خارج غزة الحصول على الموافقة لدخول القطاع.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.